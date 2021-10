Calciomercato Inter, ‘offerta’ dalla Capitale: affare da 30 milioni di euro

Il centrocampista è insoddisfatto dell’impiego attuale ed è in rotta di collisione col tecnico, al vaglio l’ipotesi di trasferimento all’Inter

Quando Simone Inzaghi sedeva sulla panchina della Lazio adorava utilizzare Luis Alberto come mezzala o trequartista per finalizzare le azioni da gol della sua squadra, adesso il calciatore è relegato a fare panchina con Sarri. Questo drastico cambio di vedute tra allenatori, per nulla raro, ha sconcertato lo spagnolo che già la scorsa estate aveva ventilato l’idea di potersi trasferire altrove. La soluzione potrebbe giungere in gennaio con l’apertura della finestra invernale di calciomercato nel momento in cui il suo entourage potrebbe offrirlo all’Inter che dovrebbe sborsare alla Lazio la ridotta cifra di 30 milioni di euro.

Calciomercato, Luis Alberto all’Inter operazione lontana

30 milioni di euro resta una cifra fin troppo alta per le casse dell’Inter che, al momento, non rilevano sufficienti fondi per coprire alcun costo di trasferimento per nessun calciatore. L’unico modo per accaparrarsi Luis Alberto, o una qualsiasi altra alternativa, sarebbe quello di attendere il prossimo giugno non appena verranno ceduti gli esuberi e le casse dunque rimpolpate. Da non escludere la partenza di Calhanoglu, finora deludente.