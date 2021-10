Si è chiusa l’Assemblea degli azionisti dell’Inter in cui è stato approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Ha parlato Steven Zhang

Come informa l’Inter, “è stato approvato il bilancio dell’esercizio della stagione chiusa al 30 giugno 2021”. Un bilancio con un passivo di 245,6 milioni, “significativamente impattato per la sua intera durata dagli effetti della pandemia da Covid-19. In tale contesto, l’esercizio ha registrato ricavi consolidati per € 364,7 milioni e una perdita pari a € 245,6 milioni”.

“L’impatto del Covid-19 ammonta circa a € 110 milioni, di cui circa € 70 milioni riconducibili all’azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi e circa € 40 milioni alle riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e alla contrazione del business dei partner. A questi si sono aggiunte perdite per ulteriori € 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi”.

“All’interno di un contesto economico e sociale stravolto dalla pandemia, la stabilità e la sostenibilità finanziaria della Società, unite alla competitività sportiva ai massimi livelli, sono i punti focali della nostra strategia. I risultati raggiunti testimoniano il nostro lavoro e il nostro impegno, il Club è tornato a vincere con una visione chiara e definita”, le parole di Steven Zhang, il quale ha aperto l’Assemblea in collegamento da Nanchino.

Il presidente dell’Inter ha smentito seccamente i nuovi rumors di cessione del club: “Sono voci false e speculative“. Infine Zhang non ha chiuso le porte a Interspac: “Finora non è arrivata alcuna proposta, ma sono disponibile ad ascoltare quando ci sarà qualcosa di concreto”.