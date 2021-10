Bomba dall’Inghilterra: mezza Inter con Conte allo United

Antonio Conte presto o tardi potrebbe tornare in panchina. In Inghilterra c’è forte il vento che spira in direzione Manchester United. In quel caso non mancherebbero acquisti in casa Inter

La situazione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United si fa sempre più incandescente. Il suo futuro in sella ai Red Devils è ampiamente a rischio in virtù di un inizio di stagione ben al di sotto delle alte aspettative. Il passo falso contro il Liverpool ha scatenato un putiferio e non è da escludere un avvicendamento in panchina in casa United.

Dall’Inghilterra in questo senso spingono forte sul profilo di Antonio Conte, campione d’Italia uscente con l’Inter ed ancora a caccia di una nuova panchina dopo la separazione nerazzurra della scorsa estate. Il tecnico salentino, già vincitore in Inghilterra col Chelsea, potrebbe essere il volto giusto per il nuovo Manchester United.

Sono stati certamente due anni intensi quelli vissuti da Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, conclusi con la vittoria dello scudetto. Il salentino conserva quindi un ottimo ricordo di gran parte dei suoi calciatori, e in caso di nuova avventura allo United potrebbe anche provare a portarne qualcuno con se.

Il ‘Sun’ si sbilancia, e qualora il tecnico pugliese dovesse prendere il controllo dei Red Devils, potrebbe puntare a diversi gioielli di casa Inter. Nello specifico il tabloid britannico disegna addirittura una formazione da sogno con De Gea in porta difeso da Maguire, Varane e l’interista Skriniar. In mediana Darmian, Barella, Brovozic, Bruno Fernandes e Marcos Alonso, mentre in attacco la coppia dei sogni sarebbe composta da Ronaldo e Lautaro Martinez. Un vero e proprio saccheggio in casa Inter.