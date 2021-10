Calciomercato Inter, decisione a sorpresa | No al rinnovo

La decisione del calciatore in merito al rinnovo di contratto spiazza il club che potrebbe vederlo andare via molto presto

Già adocchiato dalla dirigenza dell’Inter perché ritenuto un profilo consono agli schemi di Inzaghi, adesso Matthias Ginter pare allontanarsi ancora di più dal Borussia Monchengladbach dove ha scritto la maggior parte della storia della sua carriera. Ebbene sì, il roccioso difensore tedesco non sembra voler più sposare le condizioni offertegli per timbrare il rinnovo di contratto. La prima motivazione pare legata esclusivamente all’entità della somma d’ingaggio, inferiore a quanto lo stesso calciatore abbia chiesto; la seconda riguarda invece gli obiettivi di squadra che non sono condivisi dalle due parti. Ginter, infatti, ambisce a giocare con regolarità in un club più blasonato. Può essere questa l’occasione giusta per l’Inter che potrebbe strapparlo a zero al termine del mandato il prossimo giugno 2022.

Calciomercato, su Ginter non solo Inter

Il destino di Ginter è ormai segnato dall’abbandonare definitivamente il Monchengladbach il prossimo anno e si attendono risvolti sul suo futuro. Oltre all’Inter palesemente interessata al difensore c’è anche la Juventus che punta a rinnovare, pian piano, un reparto difensivo che invecchia sempre più. Sarà derby anche di calciomercato fra chi la spunterà.