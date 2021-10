Inter-Udinese, statistica record per i bianconeri al Meazza

Inter-Udinese sarà il lunch match dell’undicesima giornata. La formazione friulana gode di una statistica invidiabile a San Siro

Nel lunch match dell’undicesima giornata, l’ Inter sfida l’Udinese a San Siro. Quinta volta complessivamente in cui le squadre si affrontano alle 12:30, il bilancio è in parità: 2 vittorie per parte.

I friulani sono reduci da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo quello interno con il Verona. La formazione di mister Gotti occupa la 14ma posizione in classifica a quota 11 punti, 12 gol fatti e 14 subiti. In trasferta i friulani hanno collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Unico segno “2” della stagione, alla terza giornata in casa dello Spezia.

LEGGI ANCHE>>>Approvato il bilancio, c’è l’annuncio di Zhang

L’Inter, invece, arriva al confronto di domenica dopo la bella vittoria di Empoli. La formazione di Simone Inzaghi, attualmente occupa il terzo posto in graduatoria con 21 punti, sette in meno della coppia di vertice Napoli-Milan. Domenica i nerazzurri inseguono il successo interno che manca addirittura dalla quarta giornata, quando a San Siro il Bologna fù abbattutto per 6-1. Obiettivo vincere e trovare continuità nei risultati, per poi arrivare con il morale alto alla delicata sfida di Champions League con lo Sheriff.

Inter-Udinese, friulani tra i più prolifici al Meazza

Sono 97 i precedenti in Serie A tra Inter e Udinese. Il bilancio sorride ai nerazzurri che vantano ben 48 vittorie. L’Udinese si è imposta 21 volte, mentre i pareggi sono 27. A San Siro, invece, i nerazzurri hanno fatto registrare 27 vittorie, mentre i bianconeri solo 10. 11, invece, le volte in cui al Meazza è uscito il segno “X”. L’ultimo trionfo dell’Udinese risale alla stagione 2017/18, quando la formazione di Spalletti fù sconfitta 1-3.

Un dato sorride alla squadra allenata da Gotti: l’Udinese è la squadra tra le più prolifiche in Serie A in termini di reti a San Siro. Sono ben 52 i gol realizzati in casa dell’Inter nei 48 precedenti in Serie A. I risultati più frequenti sono 1-1 e 2-1 per i padroni di casa. Per gli amanti delle scommesse è partita da goal. Tre, invece sono gli ex di turno: Samir Handanovic, Alexis Sanchez e Daniele Padelli.