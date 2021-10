Il centrocampista del futuro: ‘carta’ vincente e Juve ko

Il campionato di Serie A sta offrendo non poche sorprese sia dal punto di vista dei risultati che dei calciatori in rampa di lancio. Tra questi un centrocampista del Sassuolo che piace anche all’Inter

Grande impatto su questo campionato di Serie A per diversi giovani italiani che stanno ben impressionando e si candidano a divenire uomini mercato per le prossime sessioni. Tra questi spicca anche Davide Frattesi del Sassuolo che ha avuto anche un passato nelle giovanili della Roma. Il centrocampista classe 1999 si sta rivelando un vero e proprio jolly per il tecnico Alessio Dionisi che non ha esitato a lanciarlo da titolare fisso.

La crescita di Frattesi sta ben impressionando diversi club di Serie A con la Juventus in primis. Il polivalente centrocampista piace però anche all’Inter e in ottica futura potrebbe attirare l’attenzione degli uomini mercato del club di Suning.

Calciomercato Inter, nerazzurri interessati a Frattesi: serviranno contropartite tecniche

Anche l’Inter può pensare a Frattesi nel prossimo futuro. Eccellenti i rapporti con il Sassuolo che possono avvantaggiare Marotta rispetto alla Juventus in primis, e alle altre concorrenti, anche se il prezzo rischia di salire presto a 25-30 milioni di euro in virtù delle buone prestazioni del ragazzo.

Il Sassuolo inoltre deve il 30% alla Roma per una futura rivendita, fattore che potrebbe contribuire ad incrementare il prezzo. L’Inter però dalla sua potrebbe inserire interessanti contropartite tecniche.