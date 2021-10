Inter-Udinese, Gotti dirama la lista dei convocati: ancora out Pussetto

Il tecnico Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati che domani sfideranno l’Inter nel match delle 12:30 al Meazza

Dopo aver presentato il match di domani ai microfoni di Udinese TV, il tecnico dell’Udinese ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani Inter-Udinese. Ancora assente Ignacio Pussetto, il quale non ha smaltito il problema al ginocchio che da dieci giorni circa ne sta ostacolando la stagione. Recupera Gerard Deulofeu. Ecco l’elenco completo dei giocatori che domani prenderanno parte alla trasferta di Milano:

Portieri: 1 Silvestri; 20 Padelli; 29 Santurro; 65 Carnelos

Difensori: 2 Perez; 3 Samir; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao, 87 De Maio; 93 Soppy

Centrocampisti: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 13 Udogie; 24 Samardzic; 37 Pereyra

Attaccanti: 7 Success; 9 Beto; 10 Deulofeu ; 45 Forestieri

Inter-Udinese, ballottaggio Success-Deulofeu in attacco

Con l’assenza di Ignacio Pussetto, in casa Udinese si accende il ballottaggio in attacco. Beto dovrebbe essere l’unica certezza, mentre si candida per una maglia da titolare il nigeriano Isaac Success dopo il gol nella gara infrasettimanale contro l’Hellas Verona. Gerard Deulofeu torna a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina salvo ulteriori novità.

Nel 3-5-1-1 che sicuramente manderà in campo Luca Gotti, davanti al portiere Silvestri, la difesa dovrebbe essere composta da Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir. Sulla corsia destra Nahuel Molina potrebbe far virare sull’out opposto il danese Stryger Larsen. In mezzo Arslan, Walace e Pereyra che agirà da punto di raccordo tra centrocampo e attacco. In avanti, come detto, la certezza sembra essere Beto. Al suo fianco Success più di Deulofeu che entrerà a gara in corso. Assenti, oltre a Pussetto per infortunio, anche Nestorovski.