Inter-Udinese: partita ostica ma non per i bookmakers che danno l’1 a 1,35

Inter-Udinese, per i bookmakrs la vittoria della squadra di Simone Inzaghi è quasi scontata, quote popolari per l’1

Domenica 31 ottobre 2021 alle ore 12.30 allo stadio Meazza di Milano, scenderanno sul terreno di gioco Inter e Udinese per la sfida valida per l’11esima giornata del campionato italiano di calcio. Una partita sulla carta abbordabile per il team guidato da Simone Inzaghi, ma che potrebbe nascondere parecchie insidie visto che la squadra di Gotti è sempre ostica. Solo due settimane fa, il club friulano ha costretto al pareggio l’Atalanta ed è un dato che deve far riflettere. Un pensiero che sembra non toccare minimamente i bookmakers, che danno per scontata la vittoria della squadra meneghina visto che l’1 è dato a 1,35 una quota veramente bassa. Il pareggio è quotato 5, mentre la vittoria della formazione in trasferta addirittura a 8,75.

In ogni caso per l’Inter è una buona occasione per provare a recuperare punti su Milan e Napoli, soprattutto sui cugini che hanno una trasferta non facile all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Sulla carta invece più agevole la ‘trasferta’ del Napoli a Salerno contro i ragazzi di Fabrizio Castori.