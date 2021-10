Calciomercato Inter, doppio jolly per il nuovo bomber | ‘Rapporti’ decisivi

Occhi puntati sul mercato estero per l’Inter che ha un canale aperto col Basilea viste le recenti operazioni con gli svizzeri: nome per l’attacco

Al netto di una stagione ancora tutta da esplorare e di una situazione finanziaria sempre in allerta, l’Inter pensa anche ai colpi per il prossimo anno, proiettandosi in particolar modo in ottica futura. La dirigenza meneghina è sempre stata abituata a lavorare anche sui giovani, con attenzione a chi, in giro per l’Europa, offre un rendimento di alto profilo.

Per queste ragioni Marotta e soci sono pronti a riallacciare i ponti con il Basilea, club svizzero col quale l’Inter ha già recentemente intrattenuto ottime operazioni di mercato riguardanti i talentuosi Males e Sebastiano Esposito, ora proprio alla corte dei rossoblù elvetici. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, occhi sul talento Cabral: ottimi rapporti col Basilea

Ottimi quindi i rapporti con il Basilea, in virtù anche dei prestiti di Esposito e Males, per cui non è escluso che l’Inter possa aprire dialogo con svizzeri per il centravanti brasiliano Arthur Cabral. Il verdeoro nei mesi scorsi era stato già offerto in Italia, specie alla Fiorentina.

Numeri pazzeschi per il classe 1998 sudamericano, bomber potente fisicamente e dotato di grande tecnica che ha già superato le 20 reti stagionali tra coppe e campionato. Tanta concorrenza però su Cabral, con il Basilea che potrebbe chiedere fino a 20/25 milioni di euro. Per provare ad arrivare al brasiliano, un nome magari per il dopo Dzeko, l’Inter ha da giocare proprio carte Esposito e Males, provando così ad abbassare le alte pretese.