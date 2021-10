DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Udinese | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Udinese di Gotti nel lunch match di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita l’Udinese nel lunch match domenicale valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale contro l’Empoli per provare a rientrare nella corsa scudetto in attesa dei match di Napoli e Milan. Dall’altro i bianconeri di Gotti sognano il colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione e interrompere la striscia di quattro pareggi di fila. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.