L’Inter ha battuto l’Udinese a San Siro grazie alla doppietta di Joaquin Correa, schierato titolare da Inzaghi in coppia con Edin Dzeko

“Sono contento che i tre punti sono rimasti qui da noi, che i miei gol siano serviti a portare a casa questa vittoria”. Così il grande protagonista di Inter-Udinese, Joaquin Correa.

I nerazzurri hanno steso la squadra di Gotti, avvicinando le capoliste Milan e Napoli, grazie alla bella doppietta dell’argentino schierato da Inzaghi in tandem con Dzeko. La seconda per lui dopo quella all’esordio contro il Verona e che fa ben sperare per il prosieguo della sua avventura all’Inter, fin qui al di sotto delle attese anche a causa di guai fisici: “Ho avuto questi infortuni che mi hanno un po’ frenato – ha sottolineato Correa a ‘Dazn’ . Ero incazzato per questo, ringrazio i miei compagni per l’aiuto. Voglio continuare così. Ora una settimana decisiva? Sicuramente sarà importantissima, ma tutta la squadra è pronta. Anche chi gioca poco”.