Inter-Udinese Vidal: “Ottimo trionfo di squadra. Vamos por más!”.

Inter-Udinese 2-0, il centrocampista Arturo Vidal ha postato sui suoi canali social la felicità per questa vittoria

Arturo Vidal (Getty ImagesL’Inter inizia bene un’altra settimana importante, visto che mercoledì avrà una difficile trasferta in Champions League contro lo Sheriff in Moldavia e domenica sera la attende il Milan per un altro derby che vale lo scudetto, anche se siamo ancora a inizio stagione. Il centrocampista della squadra di Simone Inzaghi Arturo Vida,l era stato dato per titolare prima della sfida di oggi pomeriggio con l’Udinese ma invece Inzaghi gli ha preferito Chalanoglu insieme a Barella e Brozovic. Poco male perché il giocatore cileno si è ritagliato il suo spazio subentrando a metà secondo tempo al calciatore turco.

Al termine dell’incontro, il calciatore ha voluto esprimere la sua felicità per questa bella vittoria con un messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ottimo trionfo di squadra” unito al classico “Vamos por más!”.