Matthaus: “Posso dire soltanto che il mio 10 è in buonissime spalle”

Inter, l’ex centrocampista Lothar Matthaus ha voluto dare il suo parere sulla sua ex squadra e ha avuto parole molto positive sulla rosa di Simone Inzaghi

L’ex centrocampista Lothar Matthaus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore non dimentica i suoi trascorsi in nerazzurro e ha esordito facendo notare la sua soddisfazione per il rinnovo di Lautaro Martinez.

Queste le sue dichiarazioni: “Posso dire soltanto che il mio 10 è in buonissime spalle… Lautaro può giocare per tanti anni a Milano e sempre ad altissimo livello: gioca in una posizione diversa dalla mia, ma il numero in qualche modo ci lega. È un trascinatore, come solo i giocatori speciali sanno essere. Intendo quelli che fanno la differenza ad altissimi livelli. Ecco, lui riesce a farla”.

Gli hanno chiesto anche un’opinione su Nicolò Barella e se, come caratteristiche, potrebbe essere simile a lui e l’ex calciatore ha detto: “Esattamente così. Forse segnavo di più, ma quello era il mio lavoro. Io amo davvero Barella, è il perfetto giocatore box to box, quello generoso che difende e poi lo trovi dall’altra parte in area. Ha una qualità e una mentalità che forse non hanno uguali nel calcio italiano: sono contento che stia all’Inter ma potrebbe giocare in tutte le squadre top d’Europa, perché ha cuore, testa e qualità uniche”.

Gli hanno domandato un parere sia sulla situazione societaria nerazzurra, sia su Edin Dzeko, che ha il difficile compito di sostituire Lukaku e Matthaus ha dichiarato: “Il presidente Zhang ha deciso che andavano sacrificati due giocatori importantissimi, ma era una situazione complicata. Quello che ha fatto Lukaku per l’Inter resterà, ma ora godiamoci Dzeko, un altro attaccante che conosco anche per gli anni in Bundesliga: ha già iniziato bene e sicuramente farà ancora tantissimi gol”.

L’ultima domanda, ha riguardato la possibilità della squadra di Inzaghi di giocarsi lo scudetto e l’ex centrocampista non ha dubbi e ha spiegato: “Sì, resta tra le favorite e anche in Europa può dire la sua; contro il Real ho visto una squadra aggressiva, come serve essere fuori dal campionato e questo è di buon auspicio per il passaggio del turno, perché inserisco i nerazzurri nel gruppo delle dieci big che possono ambire al successo”.