Milan-Inter, parla Pippo Inzaghi: “Simone sta facendo bene all’Inter”

Il derby di Milano si avvicina ed ai microfoni di Sky Sport ha parlato Pippo Inzaghi, uno che di Milan-Inter ne ha giocati abbastanza

Il derby di Milano si avvicina. Domenica alle 20:45 andrà in scena la Stracittadina milanese. Milan-Inter impreziosita dalle posizioni di vertice in classifica. I rossoneri ospitano i cugini da primi della classe con 7 punti di vantaggio, i nerazzurri vogliono ridurre il gap di graduatoria. Una sfida aperta e affascinante, dove un errore potrebbe essere fatale ad entrambe.

Dopo il posticipo di Serie B di oggi, tra Benevento e Brescia, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dei bresciani Filippo Inzaghi, ex numero 9 proprio del Milan, ed anche ex allenatore dei rossoneri. Queste le sue parole: “Sarà sicuramente una bella partita, sarà un bel derby. Voglio fare i complimenti a Pioli e Maldini per quanto costruito”.

Milan-Inter, Filippo Inzaghi: “Per mio fratello non era facile”

Pippo Inzaghi, ovviamente, non poteva non parlare dell’avventura del fratello Simone sulla panchina dell’Inter. Un percorso iniziato in estate dopo 22 anni di Lazio, dove ha dovuto affrontare subito le difficoltà accettando le cessioni di Hakimi e Lukaku. “Simone sta facendo bene all’Inter. Non era facile dal momento in cui ha perso giocatori determinanti in quello che è stato il campionato passato. Nulla era scontato”.

