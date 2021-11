Calciomercato: Conte non solo acquisti al Tottenham, possibili cinque cessioni

Inter, Conte nuovo allenatore del Tottenham potrebbe chiedere la cessione di cinque calciatori poco adatti al suo modulo

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham e molte squadre, anche italiane, sono preoccupate per la potenza di fuoco che potrebbe abbattersi sul calciomercato già a gennaio, con il club londinese pronto a fare la spesa per accontentare il nuovo mister. Nello stesso tempo, visto il tipo di gioco che attua l’ex allenatore nerazzurro, due esterni come Bergwijn e Lucas Moura, potrebbero finire sul mercato o inseriti in qualche scambio. Lo stesso vale per i centrocampisti Delle Alli e Lo Celso, che essendo giocatori molto tecnici ma poco propensi al gioco di rottura, potrebbero anche loro fare le valigie. L’ultimo giocatore che potrebbe aggiungersi alla lista dei possibili partenti è Davinson Sanchez.

Naturalmente molti club europei potrebbero essere molto interessati a questi calciatori, ma salvo che abbiano il contratto in scadenza, andare a trattare con Levy non è mai stato semplice e difficilmente svende i suoi calciatori anche se sono fuori dal progetto del nuovo allenatore. Come ha ipotizzato Calciomercato.it.