Calciomercato Inter, dalla Germania: quadriennale per il super talento

L’Inter si muove in prospettiva soprattutto per rinforzare alcuni reparti che il prossimo anno vedranno meno alcuni giocatori

Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra sono al lavoro per cercare di trovare opportunità sul mercato che possano essere in linea con la strategia dell’Inter.

Centrocampo e attacco sono i reparti in cui bisogna intervenire per dare nuova linfa e, magari, qualche opportunità ai giovani di qualità. Archiviati i discorsi rinnovi di Lautaro Martinez e Barella, aspettando Marcelo Brozovic, appetito da diversi club europei, si valutano alcuni profili interessanti per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, per Adeyemi è sfida alle tedesche

I rumors di mercato attorno al 19enne Karim Adeyemi non si placano. Anzi, i dettagli in merito alla possibile operazione che effettuerà l’Inter si infittiscono, così come la concorrenza. Andando per gradi i nerazzurri si sono mossi per primi per il talento del Red Bull Salisburgo e cercano di trovare un’intesa per bruciare le altre pretendenti. Secondo quanto riferisce Sport1, l’Inter avrebbe offerto un contratto quadriennale per soffiarlo alle altre pretendenti.

Sheriff-Inter, Inzaghi: “Domani conta solo vincere. Derby? Ci penseremo dopo”

Il talento tedesco è appetito anche da altri club tra i quali Real e Atletico Madrid, PSG, Liverpool, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Quest’ultima è avanti a tutte le altre pretendenti, Inter inclusa, stando alle informazioni di Interlive.it.

Il Borussia Dortmund, invece, pensa ad un’operazione in stile Erling Haaland, quando soffiò il talento alla Juventus. Un’operazione da 30 milioni circa, oggi ne vale molti di più nonostante la clausola da 75 milioni di euro. Per capire il futuro di Adeyemi dovremo aspettare ancora un pò. Sarà l’erede di Lewandowski, di Haaland o il botto di mercato dell’Inter?