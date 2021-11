Calciomercato, Conte fa tremare l’Inter | 180 milioni di euro

Sono 180 i milioni di euro che il Tottenham vorrebbe investire per far contento il neo tecnico Conte, quattro gli obiettivi in casa Inter

Neanche si è insediato sulla calda panchina del Tottenham che Antonio Conte freme già dalla voglia di riassettare la sua rosa a proprio piacimento per poter essere più competitiva a partire dalla seconda metà di campionato e risollevarsi in una classifica che al momento non sorride affatto (solo 9°, ndr). Nel carrello della spesa il club londinese ha inserito tanti nomi diversi, in procinto di essere osservati e studiati a dovere in base a qualità tecniche, tempi di utilizzo e scadenze di contratto. Secondo il noto quotidiano ‘The Sun’, ci sarebbero addirittura 180 milioni di euro da poter investire e sono quattro gli adocchiati dell’Inter che l’ex allenatore vorrebbe portare subito con sé.

Calciomercato, Conte punta quattro calciatori dell’Inter

Non è un caso che un ex allenatore sbirci dapprima tra le fila dei calciatori che ha gestito fino a pochi mesi prima per poi continuare la caccia altrove. Nel caso di Conte, i quattro bramati sono de Vrij, Barella, Brozovic e Lautaro. Soprattutto quest’ultimo è stato più volte accostato al Tottenham tempo addietro, ma adesso la firma del rinnovo ha portato maggiore sicurezza in un rapporto ancora duraturo. Nel calcio, tuttavia, ci si deve aspettare di tutto e la sicurezza, per quanto forte possa essere, non sarà mai definitiva.