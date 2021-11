DIRETTA Champions League LIVE, Sheriff-Inter | Segui la cronaca LIVE

L’Inter di Inzaghi affronta lo Sheriff Tiraspol nella quarta giornata di Champions League. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita allo Sheriff Tiraspol nella gara che chiude la quarta giornata del gruppo D di Champions League, primo turno del girone di ritorno.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono bissare il successo (3-1) ottenuto all’andata per operare il sorpasso in classifica e rimettersi in piena corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Dall’altra i moldavi di Vernydub hanno bisogno di un risultato positivo per poi giocarsi l’accesso agli ottavi contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Interlive.it vi offre la sfida dello Stadionul Sheriff in tempo reale.