“Inter, compralo!” | Ma costa già 100 milioni di euro

Un detentore del Pallone d’Oro parla dell’Inter e sprona all’acquisto del baby prodigio del Leverkusen, ma che prezzo

In un’intervista a ‘Tuttosport’, il Pallone d’Oro 1990 Lothar Matthaus simbolo di un’epoca di fuoriclasse indiscussi del panorama calcistico mondiale ha espresso la sua opinione sull’Inter.

In prima battuta ha voluto sottolineare l’importanza di Edin Dzeko nei dettami di Inzaghi non soltanto per il percorso in campionato, finora abbastanza soddisfacente, e l’attesissimo derby contro il Milan ma anche per le prossime fasi di Champions League. Dopodiché nutre grande stima ed apprezzamento anche di Barella ed augura all’intera società le migliori fortune verso la conferma di un altro scudetto. Quel che più risalta alle orecchie è però il consiglio che si è riservato di fornire prima di concludere: il nome di Florian Wirtz, 18enne di proprietà del Bayer Leverkusen. Sul gioiellino la società tedesca si è espressa: valutazione non al di sotto dei 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Zanetti: “Prossima partita decisiva per l’accesso agli ottavi”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il quadriennale che ‘abbatte’ la Juve

Calciomercato Inter, Matthaus indica Wirtz del Leverkusen

Florian Wirtz, centrocampista classe 2003 del Bayer Leverkusen, ha finora calcato 9 volte il terreno di gioco in Bundesliga firmando 4 reti e 6 assist. Un bottino di pregevole fattura che accende il talento e innalza la sua valutazione, ufficialmente fissata sui 65 milioni di euro, sino a 100. Un costo spropositato persino per l’Inter e buona parte dei top club europei, al netto di qualche piccola eccezione che si impone come spietata concorrenza. L’indicazione di Matthaus è certamente ben accetta ma è altamente improbabile che possa realizzarsi qualcosa di concreto.