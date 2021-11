Inter, UFFICIALE il rinnovo di Barella fino al 2026

By

Sul proprio sito la società dell’Inter ufficializza l’avvenuto rinnovo di contratto di Nicolò Barella fino al 2026

Finalmente una buona notizia in chiave rinnovi: Nicolò Barella resterà legato all’Inter fino al 2026. Ne dà comunicazione la società in via ufficiale sul proprio sito web.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026”, scrive l’ufficio stampa. Per il centrocampista originario di Cagliari è l’ennesimo traguardo raggiunto con la maglia nerazzurra, per la quale ha già totalizzato 100 presenze.

Questo il videomessaggio lanciato dal calciatore sul profilo Twitter della società:

