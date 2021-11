Calciomercato Inter, non si sblocca il rinnovo di Brozovic: la situazione

In Viale della Liberazione si cerca di trovare un’intesa con l’entourage di Marcelo Brozovic: il tempo stringe e gennaio si avvicina

Il tema rinnovi è sempre di attualità. In casa Inter dopo aver blindato Lautaro Martinez, Bastoni e Barella si cerca una strada per trovare l’intesa anche con il centrocampista croato.

La situazione non sembra sbloccarsi, nonostante il calciatore abbia più volte espresso il desiderio di rimanere nerazzurro. Stamattina, la Gazzetta dello Sport conferma le difficoltà nel raggiungere un’intesa con l’entourage di Brozovic, argomento approfondito nei giorni scorsi da Interlive.it. La base di partenza è di 6 milioni di euro a salire, una cifra che ritengono alta in Viale della Liberazione. L’Inter vorrebbe chiudere a 6 milioni di euro, ma le richieste, complice anche la concorrenza di altri club esteri, lievitano.

Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino anche di Antonio Conte

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato dell’interesse del Manchester UnitedManchester United per Brozovic. Il club di Old Trafford fa sul serio, secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi. In casa Red Devils, c’è anche la situazione Pogba che tiene in ansia Solskjaer e quindi bisogna trovare un degno sostituto. Ma non finisce qui.

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, ovviamente, si scatenano i rumors di mercato. Dopo Ivan Perisic anche Marcelo Brozovic è sul taccuino del tecnico leccese per il mercato degli Spurs. Ricapitolando, dunque, sul centrocampista croato si registrano gli interessamenti di Manchester United, Tottenham, Barcellona, PSG e Atletico Madrid. Una concorrenza importante per l’Inter che dovrà fare leva sulla volontà del calciatore che è quella di rimanere a Milano.