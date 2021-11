Lautaro messaggio a Vidal: “Ecco mio fratello. Sei una macchina, stai volando”

Inter, messaggio di Lautaro Martinez ad Arturo Vidal durante la diretta Instagram nel ritiro della squadra nerazzurra

Probabilmente questa sera nel derby di Milano valido per la 12esima giornata del campionato di serie A, partirà dalla panchina visto che al suo posto dovrebbe giocare l’ex Hakan Calhanoglu, che dovrà sopportare insulti e fischi dei suoi ex tifosi. In ogni caso la stagione di Arturo Vidal è iniziata nel migliore dei modi e ogni volta che è stato chiamato in causa, ha fornito una prestazione più che positiva con l’apoteosi nella serata di Champions League di pochi giorni fa in cui è stato insieme a Brozovic tra i migliori.

Durante la diretta Instagram dal ritiro dell’Inter sono stati tanti i messaggi di complimenti dei tifosi per il centrocampista cileno, ma tra questi sono arrivati anche quelli di un suo compagno di squadra. L’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha inviato infatti questo messaggio per il suo compagno, come se fosse un tifoso qualsiasi. Queste le sue parole: “Ecco mio fratello. Sei una macchina, stai volando”.