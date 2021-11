Calciomercato, dall’Inter al Tottenham di Conte: c’è l’annuncio

Il neo manager degli Spurs ha le idee chiare in tema mercato e punterà in casa Inter per rinforzarsi in quasi tutti i reparti

Antonio Conte al Tottenham accende i rumors di mercato. Con il suo arrivo sulla panchina degli Spurs la settimana scorsa, è partito il toto-calciomercato per individuare tutti gli obiettivi del tecnico salentino.

Dall’Inghilterra alcuni tabloid rilanciano un budget di 280 milioni di euro per finanziare il mercato della prossima stagione. A gennaio gli Spurs si muoveranno in entrata, ma non dovrebbero esserci grandi manovre. Ci si aspetta un assalto alla Serie A, con focus maggiore sull’Inter, dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno.

Calciomercato Inter, Campbell: “Conte prenderà De Vrij”

Dall’Inghilterra arriva la bomba. Kevin Campbell, ex attaccante dell’Arsenal, intervenuto ai microfoni di Football Insider rivela l’interesse del tecnico salentino per il difensore nerazzurro: “Se Conte ha chiesto De Vrij, gli Spurs devono dargli De Vrij. In tema di trasferimenti Conte è sempre stato molto diretto e quindi sono sicuro che presto vedremo De Vrij a Londra”.

Non solo Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic sul taccuino del manager degli Spurs, ma anche il centrale difensivo olandese che andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Una possibile plusvalenza in casa Inter, dal momento in cui De Vrij arrivò a parametro zero dalla Lazio