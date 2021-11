La Juventus prova ad anticipare l’Inter: blitz in Germania

Le ultime di calciomercato Inter vanno a intrecciarsi con quelle della Juventus. Blitz bianconero in Germania per un giocatore nel mirino dei nerazzurri

Secondo ‘Tuttosport’, giornale come noto vicinissimo alle vicende bianconere, la scorsa settimana un collaboratore del Ds della Juventus Federico Cherubini è stato in Germania ad assistere al match di Champions tra i padroni di casa del Bayern Monaco e il Benfica.

Nel mirino dello scout juventino, un giocatore nei radar già dell’Inter: parliamo di Darwin Nunez, bomber uruguagio in forza al club portoghese dal settembre di un anno fa e in questi mesi messosi in mostra proprio nella competizione europea per club più importante.

Calciomercato Inter, la Juve si inserisce per Nunez: i costi dell’operazione sono altissimi

Nunez è entrato nel secondo tempo siglando uno dei due inutili gol del Benfica, alla fine sconfitto per 5-2. Otto i sigilli realizzati in questa stagione dal 22enne di Artigas, che per il quotidiano torinese la Juve valuta per rinforzare il reparto avanzato, probabilmente come alternativa a Dusan Vlahovic. Nunez è un profilo che piace molto pure ad Ausilio, tuttavia l’Inter come gli stessi bianconeri dovranno far fronte con una agguerrita concorrenza e con le pretese del Benfica. Le ‘Aquile’ lo valutano non meno di 50-60 milioni di euro, in virtù di un contratto fino a giugno 2025 in cui è presente una clausola da ben 150 milioni di euro.