L’infortunio di Edin Dzeko ha tenuto in apprensione Inter e Bosnia, trapelano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante

L’infortunio muscolare che ha costretto Edin Dzeko ad abbandonare il derby di Milano al 74′, ha tenuto in ansia non solo Simone Inzaghi ma anche il tecnico della Bosnia Ivaylo Petev

Il ct della Nazionale bosniaca, in conferenza stampa oggi ha parlato delle condizioni del numero nove nerazzurro: “Spero che Edin stia bene e sia pronto. Stiamo aspettando notizie dagli esami strumentali ma non ci sono informazioni al momento. Dzeko farà una panoramica oggi e conosceremo l’esito degli esami entro un paio d’ore. Edin per noi ha un grande valore, mi auguro sia disponibile”. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero lesioni per il bosniaco. In attesa della comunicazione ufficiale, in casa Inter si tira un sospiro di sollievo.