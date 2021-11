Calhanoglu, la sentenza di Kuntz e la frecciata social: il derby continua

Il commissario tecnico della Turchia, ha parlato all’emittente TRT Spor analizzando la prestazione di Calhanoglu nel derby

All’indomani del pareggio maturato nel derby tra Inter e Milan, si parla del rigore sbagliato da Lautaro Martinez che avrebbe potuto regalare la vittoria ai nerazzurri.

Il commissario tecnico della Nazionale turca Stefan Kuntz è intervenuto in una trasmissione in patria parlando della prestazione di Hakan Calhanoglu e del secondo rigore calciato da Lautaro: “Hakan è un giocatore che non parla tanto in campo ma dimostra la sua leadership. Abbiamo tanti leader in Nazionale, Hakan anche se non alza mai la voce fa sentire la sua presenza in campo. Se ieri sera avesse tirato anche il secondo rigore, l’Inter avrebbe vinto vincere la partita”. Questa la sentenza dell’allenatore della Turchia.

Calhanoglu si Instagram: “I M Hakan”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)

La polemica tra Hakan Calhanoglu e la sua ex tifoseria non si ferma. Dopo l’esultanza sotto la Curva Sud a seguito del gol dsu rigore per il momentaneo 1-1, arriva un’altra frecciata direttamente dal suo account Instagram: “I M Hakan, I M Inter”.