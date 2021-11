Calciomercato, fissato l’incontro: l’Inter ‘teme’ l’addio

Nell’incontro decisivo si discuterà delle sorti del centrocampista con la maglia dell’Inter, si spera in una fumata bianca ma c’è ansia per l’addio

L’Inter ha lavorato duramente nelle ultime settimane per chiudere positivamente le trattative di rinnovo dei suoi pupilli Lautaro e Barella, ora si attendono risvolti anche in merito alla questione Brozovic.

Con il centrocampista croato ci sono state alcune divergenze relative alla cifra d’ingaggio proposta e quella richiesta, senza aver avuto modo di trovare un accordo a metà strada. Adesso Marotta ed Ausilio si giocano l’ultima chance in occasione del prossimo incontro che sarà quasi certamente decisivo, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’. Sul piatto un’offerta da 5,5 milioni di euro all’anno contro i 7 milioni desiderati (oppure 6 più bonus) dall’entourage del calciatore. Nessuna delle due parti è intenzionata a separarsi ma seppur realizzabile la trattativa risulta ancora complicata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta pronto al colpo: sette milioni alla firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Insigne più lontano: proposta da 18 milioni

Inter-Brozovic, è tempo di tirare le somme

Non si può più attendere oltre. La trattativa di rinnovo del contratto di Brozovic con l’Inter deve essere chiusa quanto prima, per non incombere nella imminente sessione invernale di calciomercato al termine della quale il calciatore potrebbe legarsi preventivamente ad un altro club dove potersi definitivamente accasare dalla prossima estate a costo zero. Una eventualità che i nerazzurri vorrebbero scongiurare considerato l’enorme valore sul campo del suo centrocampista negli schemi di Inzaghi.