Calciomercato Inter, Insigne più lontano: proposta da 18 milioni

Tace il rinnovo di Insigne col Napoli, pista fredda per l’Inter: giunge l’indiscrezione direttamente dal Nord America

Lorenzo Insigne non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli di cui è amato capitano e simbolo indiscusso, le parti non sembrano voler far luce su quelle che sono le evidenti difficoltà sull’incontro di interessi. Testa o cuore?

Fronte Inter, che ha seguito l’esterno d’attacco con grande interesse e per il quale nutre massima stima, la pista si è raffreddata da diverse settimane ed è altamente improbabile che possa ravvivarsi. Giungono invece interessanti indiscrezioni dall’America: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è nell’aria una proposta d’ingaggio a 6 milioni di euro per tre anni (18 milioni totali d’investimento) ad opera del Toronto, società canadese militante nella massima competizione di calcio nordamericana (MLS). Lo stesso Toronto che ha preso a cuore Sebastian Giovinco, vecchia conoscenza della Serie A nelle fila di Parma e Juventus, dove ha lasciato un indelebile segno nel corso degli ultimi quattro anni prima di spostarsi in Arabia Saudita.

Calciomercato: Insigne in bilico col Napoli, lontano dall’Inter e tentato dall’MLS

Come spesso accade per i grandi campioni a caccia di nuove stimolanti esperienze – vedi Beckham, Ibrahimovic, Pirlo – anche Lorenzo Insigne potrebbe affacciarsi oltreoceano al calcio americano dell’MLS. Un mondo certamente diverso da quello europeo dove si danno battaglia i colossi di questo sport, meno agonistico ma certamente non meno competitivo. Sarà tuttavia difficile lasciare Napoli, ben più di una città, e la sua gente per le quali lo ‘scugnizzo’ ha mostrato un attaccamento viscerale. L’Inter, in tutto ciò, osserva defilata come se fosse di troppo in un triangolo amoroso già formato.