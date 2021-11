Niente lesioni, ma Dzeko tiene in ansia l’Inter: le ultime

Presenza in dubbio per Dzeko nell’impegno con la nazionale, Inter preoccupata sulle condizioni fisiche del bosniaco

Edin Dzeko ha risentito di un problema muscolare al flessore nel corso del derby giocato la scorsa domenica contro il Milan che ha subito fatto scattare qualche preoccupazione in più all’interno dell’infermeria.

Fortunatamente, in seguito agli esami strumentali di rito, è stata esclusa una lesione ma è stato confermato il risentimento che costringerà il centravanti ad un periodo di pausa forzato in via precauzionale. Sono difatti previste terapie e riposo, a partire dal prossimo impegno con la nazionale bosniaca. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, lo staff medico nerazzurro guidato dal professor Volpi ha constatato l’entità dell’infortunio nettamente superiore a quello accusato da Barella ed è in stretto contatto con gli esperti stranieri del settore per monitorarne costantemente le condizioni. Era stato lo stesso Dzeko a chiedere il cambio a gara in corso di svolgimento, al suo posto è subentrato Correa.

Infortunio Dzeko, c’è tempo per il recupero

La sosta di campionato dovuta al rinnovarsi degli impegni internazionali valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali può essere sfruttata dall’Inter a proprio vantaggio per poter far recuperare pienamente il centravanti bosniaco dall’infortunio. Le ostilità riprenderanno fra una decina di giorni.