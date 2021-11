Calciomercato Inter, arrivate conferme | ‘Scippo’ a zero a Lotito

By

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul possibile colpo a zero in casa Lazio del club nerazzurro

Nuovo affare in casa Lazio dopo Correa, con la differenza che stavolta sarebbe a costo zero. ‘Tuttosport’ di stamane conferma quanto scritto da Interlive.it lo scorso 16 ottobre, ovvero che l’Inter può regalare a Simone Inzaghi uno dei suoi ‘pupilli’ in biancoceleste.

Dalla Lazio di Lotito all’Inter di Suning, il nome è quello di Luiz Felipe. Il 24enne brasiliano è uno dei pilastri della squadra allenata da Maurizio Sarri e il suo contratto, per l’appunto, è in scadenza alla fine di questa stagione. Oltre a Onana e, chissà, Lorenzo Insigne, il club di viale della Liberazione può quindi mettere a segno un altro grande colpo a parametro zero.

Calciomercato Inter, Luiz Felipe (gratis) per rinforzare la difesa

Grande amico proprio di Correa, col quale però ‘litigò’ al termine dell’ultimo Lazio-Inter, Luiz Felipe andrebbe a rinforzare un reparto, quello difensivo che necessità di un importante rinnovamento. A giugno, poiché in scadenza, potrebbero infatti salutare Ranocchia e D’Ambrosio oltre che Kolarov, la cui partenza è certa fin da ora.