Calciomercato Inter, non solo Raspadori | Doppio colpo in casa Sassuolo

Un altro calciatore del Sassuolo tra gli obiettivi nerazzurri oltre Raspadori ed un più defilato Scamacca

L’Inter ha palesato in più di un’occasione il suo interesse per Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo, adesso si aggiunge Davide Frattesi.

Il 22enne centrocampista piace per le sue caratteristiche tecniche e per essere considerato uno degli investimenti futuri più promettenti del panorama calcistico italiano. L’obiettivo dell’Inter, in particolare, è quello di allinearsi alla maggior parte dei club riducendo l’età media della propria rosa, introducendo calciatori nostrani e potendoli eventualmente rivendere totalizzando plusvalenza. Il valore del calciatore al momento si assesta sui 25 milioni di euro. Potrebbe giungere presto un’offerta inserendo una contropartita come nell’affare per Raspadori.

Calciomercato, Inter su Frattesi per il futuro

Il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma e slanciatosi con la maglia del Sassuolo, ha finora totalizzato 12 presenze e 3 reti. L’acquisto da parte del ‘Biscione’ garantirebbe al club nerazzurro un rinnovamento non indifferente sulla mediana in chiave futura.