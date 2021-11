Inter su Luiz Felipe ma Lotito potrebbe regalare a Sarri di tutta risposta un uomo nerazzurro a costo zero

Come riportato tempo fa da ‘interlive.it‘ e poi confermato ieri da ‘Tuttosport’, non è nuova la notizia di un avvicinamento dell’Inter nei confronti di Luiz Felipe della Lazio per rinforzare il reparto difensivo di Inzaghi, già suo allenatore nell’esperienza coi biancocelesti.

Il contratto del difensore brasiliano è in scadenza il prossimo giugno ed è uno dei pilastri della rosa di Sarri che certamente non vorrebbe essere privato a costo zero di un elemento simile. Il patron della Lazio Lotito potrebbe avere poca voce in capitolo sul suo futuro. Di tutta risposta, però, potrebbe giungere la controffensiva con l’interessamento per un centrocampista dell’Inter che attualmente non rientra tra le prime scelte di Inzaghi.

Calciomercato, senza Luiz Felipe la Lazio fa il ‘dispetto’ all’Inter

Accantonata l’ipotesi di un trasferimento all’Inter di Luiz Felipe, la Lazio potrebbe trovarsi presto in squadra Matias Vecino a costo zero. Il mediano uguruagio è anch’gli in scadenza coi nerazzurri come Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov; si rivelerebbe un ingaggio di qualità per Sarri suo allenatore nella parentesi con l’Empoli. Un caratteristico botta e risposta che accenderebbe la pacata rivalità tra le tifoserie delle rispettive società protagoniste.