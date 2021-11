Calciomercato Inter, le opportunità di Marotta: un altro nome caldo a zero

Beppe Marotta sempre molto attento alle “opportunità” che il mercato offre e punta i riflettori su un possibile colpo a parametro zero per l’Inter del futuro

L’Inter sempre a caccia di opportunità di mercato, specie se le occasioni arrivano dalle scadenze contrattuali. Le tematiche relative ai rinnovi spinosi, dunque, non riguardano solo il club di Viale della Liberazione che sta affrontando le vicissitudini legate soprattutto a Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Beppe Marotta punta i riflettori su alcuni giocatori in scadenza, sia per difendere la porta che per altre posizioni in campo.

Calciomercato Inter, Zakaria a zero l’idea per il centrocampo

Denis Zakaria è il nome nuovo su cui l’Inter punta le attenzioni per il centrocampo. Nonostante la smentita del Direttore Sportivo del Borussia Monchengladbach, i rumors di mercato attorno al possente centrocampista svizzero si intensificano. Non solo il Napoli interessato al calciatore che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022. Anche Beppe Marotta e Piero Ausilio iniziano a sondare il terreno. In estate si era fatta avanti anche la Roma ma non è stata avviata una trattativa vera e propria con i capitolini.

LEGGI ANCHE>>> Contrattura per Bastoni, le condizioni del giocatore che potrebbe tornare già a Milano

Di sicuro l’Inter, una volta sistemata la grana Brozovic, avrà bisogno di un restyling a centrocampo. Dopo sarà la volta di capire il futuro di Matias Vecino, il quale andrà anche in scadenza il 30 giugno 2022. Se per quanto riguarda Tolisso del Bayern Monaco l’impegno economico sarebbe importante, in quanto guadagna circa 5 milioni a stagione, per quanto concerne Denis Zakaria, invece, si profila un ingaggio più leggero. Oggi in Germania guadagna 2 milioni a stagione, l’Inter avrebbe la possibilità di mettere sul piatto un’offerta importante per convincerlo a trasferirsi a Milano.