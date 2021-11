Dimarco sugella l’importanza per Inzaghi, su cosa punta il tecnico

La notizia del rinnovo di contratto di Dimarco con l’Inter non è cosa nuova, la sua concretizzazione sugellerebbe l’importanza che ha per Inzaghi

Che Federico Dimarco fosse uno degli obiettivi dell’Inter in ottica rinnovo al pari di Lautaro, Barella e Brozovic è noto da tempo, adesso il club ha confermato quest’intenzione.

Per l’esterno sinistro ex Verona è previsto un contratto fino al 2026 sulla base di un ingaggio quantomeno raddoppiato rispetto all’attuale (600 mila euro) fino ad una soglia indicativa di 1,6 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. Scatterà un lieve aumento nel caso in cui verranno raggiunti determinati obiettivi stagionali, obiettivi che per il team di Inzaghi sembrano decisamente alla portata. Non a caso è anche grazie al prezioso apporto di Dimarco che il tecnico piacentino può vantare tra gli attacchi e le difese più efficienti del campionato. Dunque è logico pensare che la dirigenza voglia blindare il calciatore per le stagioni future come parte integrante del progetto nerazzurro. Egli è duttile e dinamico, tanto da cavalcare con facilità e resistenza la fascia di competenza. Dotato di buona tecnica individuale ed un piede preciso, non si tira indietro né dal servire i compagni né dal tentare la conclusione a rete. A sorreggere questa analisi è la perfetta punizione segnata nel pareggio contro la Sampdoria lo scorso 12 settembre, fra l’altro sua prima rete in maglia nerazzurra.

Inter, Dimarco jolly per Inzaghi

Inzaghi punta tutto su Dimarco per il futuro. Il tecnico rivede nelle qualità del suo calciatore un ben più ‘anziano’ Perisic, ma con ampie possibilità di crescita e di ritagliarsi una posizione di prestigio sempre maggiore all’interno dei suoi schemi. Al momento è un jolly da giocare con attenzione nelle partite che contano, oppure come turnover per far rifiatare qualche altro inesauribile compagno di squadra. Che sia come terzino o difensore centrale, Dimarco sa farsi trovare pronto.