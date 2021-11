Stop de Vrij, probabile stiramento ed apprensione Inzaghi

Stefan de Vrij ha accusato un dolore muscolare nei minuti finali della gara Montenegro-Olanda, apprensione Inter sull’entità dell’infortunio

Dopo che Bastoni ha lasciato il ritiro con la Nazionale italiana a causa del prolungarsi dell’infortunio, ecco che la difesa dell’Inter perde un altro tassello nei minuti finali della penultima sfida di qualificazione ai Mondiali del gruppo G tra Montenegro e Olanda: Stefan de Vrij si ferma improvvisamente e s’accascia sul terreno di gioco dolorante.

Secondo le informazioni raccolte direttamente dal ‘De Telegraaf’, il difensore centrale dell’Inter avrebbe risentito di un problema al bicipite femorale e si teme uno stiramento abbastanza serio tanto da tenerlo per un po’ di tempo a riposo. Sono attesi in giornata gli esami strumentali di rito per accertare la condizione fisica del calciatore, che verrà immediatamente comunicata ai nerazzurri. Il tecnico Inzaghi si trova adesso in difficoltà nel trovare i giusti sostituti per il reparto arretrato, per lui finora insostituibile ed estremamente essenziale nei suoi schemi di gioco. Probabile riadattamento di Dimarco come centrale oppure l’impiego dei panchinari tra cui figurano Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov.

