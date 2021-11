Inter-Napoli, domani esami per Sanchez al rientro in Italia

Ennesimo infortunio muscolare per Alexis Sanchez patito in Nazionale, il cileno è a rischio per Inter-Napoli

Ancora una volta Alexis Sanchez rischia di dover alzare bandiera bianca. Dopo l’infortunio ad inizio stagione che lo ha tenuto ai box fino a metà settembre, stanotte nel match di qualificazione a Qatar 2022 tra Cile ed Ecuador (0-2), il calciatore dell’Inter ha dovuto lasciare il campo al minuto 36. Secondo quanto riferiscono i media sudamericani, dovrebbe trattarsi di una contrattura muscolare, quindi nulla di grave.

LEGGI ANCHE>>> Allarme infortuni in vista di Inter-Napoli: Sanchez ko

Il calciatore è atteso a Milano e domani si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio in maniera approfondita, secondo quanto riferisce Sky Sport. Pedine contate in attacco per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli di domenica pomeriggio. Edin Dzeko e Alessandro Bastoni hanno lavorato metà sessione in gruppo e metà sessione a parte per smaltire le noie muscolari.