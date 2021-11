Calciomercato Inter, Dimarco: incontro in programma per il rinnovo

By

L’Inter sta accelerando per il rinnovo contrattuale di Federico Dimarco. Beppe Marotta incontrerà l’agente del calciatore

L’Inter prova a blindare Federico Dimarco. In Viale della Liberazione sono sempre in cantiere i discorsi legati ai rinnovi contrattuali ed il laterale sinistro è già sul taccuino di Beppe Marotta da diverse settimane. La dirigenza nerazzurra ha incontrato per un vertice interlocutorio l’agente Beppe Riso nei giorni scorsi e si prepara a stringere già la prossima settimana. Ultimi dettagli da limare, insomma.

Un rinnovo per il calciatore cresciuto nel vivaio nerazzurro, al quale sarà proposto un prolungamento ed adeguamento di contratto, riconoscendo crescita e importanza all’interno del gruppo. Passo importante che legherà Federico Dimarco all’Inter fino al 2026.

LEGGI ANCHE>>> Tre settimane di stop per Alexis Sanchez

Dimarco è dalla stagione 2014/15 che veste la maglia nerazzurra, dalle giovanili alla Primavera. In giro per l’Italia, nei vari prestiti ad Empoli, Parma ed Hellas Verona che lo ha consacrato, è tornato alla base la scorsa estate. Ad oggi ha collezionato 14 presenze tra campionato e Champions League, siglando 2 gol e 2 assist in Serie A.