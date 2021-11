Con Ancelotti non vede mai il campo: l’Inter ci pensa per gennaio

A gennaio l’Inter potrebbe regalare ad Inzaghi un rinforzo in attacco viste le precarie condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Occasione da Madrid

Il risentimento muscolare rimediato in Nazionale costringerà Sanchez a restare fuori per almeno quindici giorni. Una brutta tegola per Inzaghi e lo stesso cileno, da poco tornato a pieno regime. La precarietà fisica del classe ’88 mette in allarme i nerazzurri, pronti a tornare sul calciomercato a gennaio per regalare al tecnico un rinforzo in attacco.

Il nome più caldo resta sempre quello di Giacomo Raspadori, seppur di recente l’Ad del Sassuolo Carnevali abbia ribadito che non si muoverà a stagione in corso. Dunque non si possono escludere altri nomi, ‘La Gazzetta dello Sport’ stamane rilancia quello di Luka Jovic ai margini del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Appena 7 presenze in questa stagione, per la miseria di 95 minuti. In Spagna danno per certa la sua partenza a gennaio.

Calciomercato Inter, Jovic in prestito fino a giugno

Nonostante il pessimo rendimento delle ultime due stagioni, ovvero da quando si è trasferito a Madrid, il classe ’97 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa. Uno di questi è il Ds interista Ausilio, il quale lo segue e lo apprezza fin dai tempi dell’esplosione all’Eintracht Francoforte. Grazie ai buoni uffici tra Marotta e il presidente del Real Florentino Perez, l’Inter potrebbe però avere la meglio ottenendo anche solo il prestito secco. Con la possibilità a giugno di discutere di un rinnovo dello stesso, con l’aggiunta del diritto di riscatto.