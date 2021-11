Rischio rottura e prossimo addio: Raiola lo propone all’Inter

L’Inter potrebbe riallacciare i rapporti col Napoli di Spalletti in ottica mercato. Si incrina il rapporto con un attaccante: nerazzurri alla finestra

L’ultima sosta per le nazionali ha lasciato strascichi anche in casa Napoli, non tanto dal punto di vista degli infortuni, quanto quello delle serenità. Le parole di Hirving Lozano alla tv messicana ‘Azteca Deportes’, hanno scosso l’ambiente: “Credo di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed in questo è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari”.

Lo stesso messicano ha quindi provato a ritrattare leggermente sui social lasciando capire come sia legato alla piazza e alla squadra del Napoli, anche se il malumore tra i tifosi serpeggia. Il ‘Chucky’ dovrà rispondere con i fatti sul campo, mentre per lui si aprono ipotesi calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta Inter | Accordo tra due settimane

Calciomercato Inter, Lozano dubbi a Napoli: cifre e post Sanchez

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Alla finestra per un eventuale addio di Lozano spunta anche la stessa Inter, approfittando delle parole di ‘rottura’ e della presenza di Mino Raiola. L’agente potrebbe offrirlo proprio al club meneghino per il dopo Alexis Sanchez.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Kostic stufo dell’Eintracht: il nuovo agente può portarlo all’Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez a gennaio: ecco il grande ostacolo da superare

Per il proprio esterno offensivo il Napoli può volere sui 20 milioni di euro mentre lui un quinquennale da 4 milioni netti. L’Inter può valutare il profilo dell’attaccante messicano anche se un affare difficile visto anche l’esborso del club di De Laurentiis di un paio d’anni fa.