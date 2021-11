Torna in auge il profilo di Corentin Tolisso per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri non sono gli unici e si può infiammare la sfida

Caccia ad un nuovo centrocampista per l’Inter che pare non aver mai perso di vista il nome di Corentin Tolisso, talentuoso francese del Bayern Monaco che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. L’ex Lione non viene da annate particolarmente positive, con l’impiego spesso ridotto drasticamente dai molteplici problemi fisici che lo hanno duramente e costantemente colpito.

Lo stesso Tolisso, nel mirino anche della Juventus e che non dovrebbe rinnovare il proprio accordo con il Bayern andando via a parametro zero, sarebbe stato offerto all’Inter ma non solo.

Calciomercato Inter, Tolisso piace anche a Conte: Paratici pronto all’offerta

Alle spalle di Tolisso anche il Tottenham di Antonio Conte, mentre il Bayern riflette attentamente sul da farsi: visto lo scarso impatto di quest’anno l’addio a costo zero pare la pista più percorribile.

Il pericolo di casa Inter è quindi proprio il grande ex Antonio Conte che però può bruciare tutti con un contatto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Il tutto sarebbe favorito dallo stesso Fabio Paratici, grande estimatore del centrocampista francese da molto tempo.