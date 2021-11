A poco meno di 24 ore dal match Inter-Napoli, i dubbi di formazione sembrano essere quasi sciolti. Le probabili formazioni

Inter-Napoli si avvicina, manca ormai poco meno di 24 ore. Simone Inzaghi oggi in conferenza stampa ha annunciato che giocherà dal primo minuto Andrea Ranocchia al posto dell’infortunato Stefan De Vrij. Il tecnico piacentino sembrerebbe orientato a far giocare dal primo minuto la coppia Correa-Lautaro per non rischiare Dzeko, uscito malconcio dal derby e rientrato anzitempo dal ritiro con la Bosnia. L’altro ballottaggio riguarda la difesa: Bastoni in dubbio fino all’ultimo anche in questo caso per non rischiare. Pronto Dimarco.

Luciano Spalletti perde Matteo Politano a causa della positività al Covid-19. I Partenopei arrivano a Milano per difendere la vetta della classifica e consolidare il vantaggio di 7 punti proprio sui nerazzurri. Il tecnico toscano annuncia il recupero di Lozano, il quale dovrebbe prendere il posto proprio di Politano in attacco al fianco di Osimhen e Insigne. In difesa recupera Koulibaly. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanvic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa,Lautaro. All.: Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

Arbitro: Valeri di Roma