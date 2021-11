Il destino di Luciano Spalletti potrebbe nuovamente incrociarsi con quello dell’Inter ed in particolare di due calciatori nerazzurri a scadenza di contratto

Grande inizio di stagione per il Napoli guidato dall’ex interista Luciano Spalletti, che così come accaduto ai tempi della sua militanza a Milano ha messo in scena una vera e propria partenza sprint. Gli azzurri hanno vissuto un paio di mesi da grandi protagonisti e puntano a mettere i bastoni tra le ruote a tutte le altre grandi. Il destino dell’allenatore toscano potrebbe inoltre incrociarsi nuovamente con quello dell’Inter, anche in sede di calciomercato.

Potrebbero esserci infatti un paio di calciatori nerazzurri nuovamente nel mirino del tecnico partenopeo per ciò che concerne le prossime sessioni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Calciomercato Inter, Spalletti guarda ai nerazzurri: due calciatori a costo zero

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il mercato dei parametri zero potrebbe infiammarsi nei prossimi mesi, ed anche l’Inter potrebbe contribuire in questo senso, con calciatori che fanno gola. Tra questi Matias Vecino e Danilo D’Ambrosio, due giocatori di grande esperienza in Serie A e con i contratti in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Non solo l’ingaggio: gli ostacoli per il rinnovo di Brozovic

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, al lavoro per il dopo Sanchez: biennale per il bomber a zero

Entrambi potrebbero salutare gratis a fine stagione, con lo stesso Spalletti che ci farebbe un pensierino per potenziare il suo nuovo Napoli. Si tratta di un centrocampista abile in fase di inserimento, vero pupillo dell’allenatore toscano, e di un difensore tuttofare adoperabile sia al centro che in fascia. due jolly low cost che avrebbero attirato l’attenzione di Spalletti.