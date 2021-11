‘La Gazzetta dello Sport’ avvicina un attaccante prossimo allo svincolo con il suo club di Premier League come sostituto di Sanchez, previsto un biennale

Se n’era parlato come uno dei rumors più caldi inerenti all’Inter nelle ultime settimane, adesso ne dà conferma ‘La Gazzetta dello Sport’: Alexandre Lacazette è vicino a chiudere il proprio rapporto con l’Arsenal la prossima estate e vuole vivere una nuova esperienza altrove. L’Inter lo stuzzicherebbe non poco.

La società nerazzurra, dal canto suo, lo aveva inserito tra i papabili nomi in sostituzione dell’uscente Alexis Sanchez scontento per la sua posizione marginale all’interno del gruppo di Inzaghi. All’attaccante francese verrebbe offerto un contratto dalla durata biennale per un ingaggio di 4 milioni di euro netti, con opzione di rinnovo automatico per un altro anno nel caso di raggiungimento di determinati obiettivi che verrebbero prefissati soltanto in sede di trattativa.

Calciomercato, ‘richiamo’ Inter per Lacazette

L’Inter sarebbe dunque sulle tracce di Lacazette in scadenza con l’Arsenal. Il francese è reduce da una non proprio rosea esperienza di Premier League, durante la quale ha giocato meno di quanto si sarebbe aspettato e ha segnato ancor meno reti. A complicarne il viaggio è stata una condizione fisica non sempre perfetta. La nuova esperienza con l’Inter potrebbe essere il suo riscatto personale, date le indiscusse qualità offensive e i guizzi tattici da fantasista. Chissà che non torni ad essere lo spietato Lacazette dell’epoca Lione.