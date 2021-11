Insigne, nel futuro incerto c’è anche l’Inter | De Laurentiis: “Chiedete a lui”

Non uno scarica barile ma un invito a prendere una decisione sul proprio futuro quello di De Laurentiis nei confronti del desiderato Insigne

La trattativa del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne col Napoli assume sempre più le caratteristiche di una telenovela in cui non si conosce il futuro del protagonista e gli spettatori sono colpiti da uno stato emotivo a cavallo tra l’ansia e la frustrazione.

L’offerta avanzata dal club partenopeo si attesta intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione qualora non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League, 4,5 in caso contrario. Si è comunque ben lontani dalla richiesta del calciatore ed il suo entourage, propensi ai 6 milioni di euro. Alle sue calcagna ci sono diversi club europei, fra cui l’Inter che seppur defilata non lo perde di vista. In questo scenario è intervenuto in prima persona il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dicendo: “Non chiedete a me del rinnovo del capitano, sta a lui decidere”. Un’affermazione decisa che non lascia spazio a dubbi, l’ultima parola spetta proprio ad Insigne che al momento, a quanto pare, non ne vuol proprio sapere.

