Ausilio dopo Inter-Napoli: “Non c’è successo senza sofferenza e resilienza”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha commentato il risultato positivo della sfida contro il Napoli, invogliando allo spirito di sacrificio

Al termine di un delicato appuntamento che ha visto impegnati alcuni rappresentanti dell’Inter all’intitolazione di un liceo sportivo nel quartiere di Bovisasca, in Milano, in memoria del compianto ex difensore nerazzurro Bellugi, il direttore sportivo Piero Ausilio ha commentato il 3-2 occorso a San Siro contro la capolista Napoli.

“Un risultato più che soddisfacente, non poteva andare meglio di così. C’è stata un po’ di sofferenza nei minuti finali ma è una caratteristica che fa parte dell’Inter. Del resto il successo non lo si ottiene per caso, ma attraverso impegno e sofferenza. La squadra ha mostrato carattere”, spiega Ausilio. Con questo risultato l’Inter accorcia la distanza sul Napoli capolista (+5) e sul Milan, sconfitto a sua volta dalla Fiorentina.

