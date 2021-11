Post Lautaro, conferme dalla Francia: la possibile offerta dell’Inter

Giungono notizie a conferma di quanto detto in precedenza in merito all’interessamento dell’Inter per un baby bomber del Lille

Era uno dei papabili obiettivi dell’Inter n via precauzionale per l’attacco prima che Lautaro firmasse il rinnovo di contratto, adesso arriva la conferma dalla Francia a quanto precedentemente detto da ‘interlive.it’: l’Inter è ancora interessata alle prestazioni del giovane centravanti del Lille, Jonathan David. E sempre come eventuale post Martinez, considerato che il prolungamento fino al 2026 non assicura la permanenza in nerazzurro dell’argentino oltre questa stagione.

Classe 2000, il gioiellino canadese si è distinto nella prima fase di campionato di Ligue 1 segnando 10 reti in 14 presenze e scalzando gli avversari nella speciale classifica dei marcatori. Ciò che lo distingue dal resto è la sua grande capacità realizzativa al netto dei pochi tiri tentati, con una percentuale da capogiro. L’Inter non ha distolto l’attenzione dal calciatore e vorrebbe provare a portarlo in squadra da gennaio, ma lo scoglio più grande è rappresentato non soltanto dalla volontà del Lille di trattenerlo ma anche dall’elevatissimo costo di trasferimento. Non verrebbero difatti prese in considerazione offerte inferiori a 60 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri non potrebbero mai sopportare al momento.

Calciomercato Inter, David se Lautaro viene ceduto: soldi e due giocatori al Lille

L’Inter potrebbe spingersi fino a una quarantina di milioni di euro per il cartellino di David, aggiungendo un paio di contropartite tecniche (Satriano e Vanheusden?) per avvicinarsi così alle richieste del club transalpino.