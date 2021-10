50 milioni per il dopo Lautaro: stella dalla Francia

Il rinnovo di Lautaro Martinez è quasi realtà, ma le big su di lui non mancano. Per queste ragioni l’Inter si guarda intorno sul mercato attaccanti

Il giorno del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter si avvicina sempre di più. Il ‘Toro’ dovrebbe sottoscrivere un accordo fino al 2026 con ingaggio intorno ai 6 milioni di euro. Il club meneghino spera così di blindare la propria stella offensiva, che però continua a far gola a diversi top club in giro per l’Europa. Le intenzioni nerazzurre sono chiare, ma non sono da escludere eventuali assalti estivi a Lautaro, motivo per cui l’Inter mantiene comunque gli occhi ben aperti sul mercato dei giovani attaccanti. Per tutte le altre news di calciomercato Inter e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Castaneda: “Sognava di giocare contro l’Inter. Il suo futuro…”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Contratto Sanchez: la verità sulla clausola

Calciomercato Inter, per il dopo Lautaro pista in Francia: idea David

Per l’eventuale post Lautaro potrebbe tornare di moda Jonathan David, canadese di 21 anni in forza al Lille che sta facendo benissimo in Ligue 1. Nei radar fin dai tempi in cui militava nel Genk, è partito bene quest’anno segnando 6 gol in 9 partite nel massimo campionato transalpino.

LEGGI ANCHE >>> Affare alla Brahim Diaz: dal Real il dopo Sanchez

Campione di Francia l’anno scorso con il Lille, nel quale c’era Maignan ora al Milan. In caso di assalto a David però serviranno non meno di 40-50 milioni di euro, anche se l’Inter può provare a inserire una contropartita.