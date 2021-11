Sanchez verso il pieno recupero, presto a disposizione di Inzaghi

By

L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez si avvicina al recupero della condizione e potrebbe tornare in campo contro Venezia o Spezia

Come riporta ‘calciomercato.it‘, l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez ha svolto quest’oggi parte dell’allenamento con il resto della squadra ed quasi pronto per fare rientro in campo.

Il tecnico Inzaghi potrebbe infatti portarlo con sé già a Venezia, ma è più probabile che il lavoro di recupero venga terminato prima dell’impegno con lo Spezia. In ogni caso le sue condizioni verranno definitivamente accertate nella giornata di domani, quando tornerà ad allenarsi coi compagni per la rifinitura pre-gara. Resta invece indisponibile de Vrij in seguito all’infortunio che lo ha costretto a del riposo forzato.

