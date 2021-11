Calciomercato Inter, Belotti gratis nel 2022 | Svolta inattesa

Ripensamento di Belotti sul suo prossimo futuro, all’Inter soltanto nel caso in cui non scenda a patti col Torino

In un primo momento sembrava che le strade di Andrea Belotti e del Torino dovessero separarsi a breve, per via di un calo di rendimento non indifferente e una complicata gestione della pratica di rinnovo del contratto.

In questa cornice si erano fatte avanti Inter e Milan prime fra tutte palesando l’interesse per l’attaccante e lasciando intendere che già a gennaio avrebbero giocato qualche carta vincente. Negli ultimi giorni, tuttavia, Belotti sembra essersi riavvicinato alla causa granata grazie a qualche sfuggente simpatia col tecnico Juric ed un interesse non proprio vivo nei confronti delle due pretendenti lombarde. Può darsi per assodato che quindi il ‘Gallo’ non lascerà il club nella prossima sessione di mercato e non si esclude neppure un accorciamento delle tempistiche sulla discussione del fantomatico rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi meglio di Conte: tutti sul carro di Simone

LEGGI ANCHE >>> Un grande ‘regalo’ a costo zero | “Ecco perché mi ha preso l’Inter”

Calciomercato, Belotti tra rinnovo e interesse Inter

La proposta di rinnovo del Torino per Belotti consisterebbe in un ingaggio da 3,3 milioni di euro netti all’anno fino al 2025 più un eventuale ingente bonus da un milione al momento della firma. Complicato l’accesso per l’Inter nella trattativa che deve come minimo attendere la sessione estiva di mercato oppure sperare nell’ennesima svolta favorevole prima di sferrare il colpo.