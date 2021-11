Inzaghi: “Stiamo facendo il nostro cammino e i tifosi sono la nostra arma in più”

Inter, Simone Inzaghi ha voluto dare la sua opinione su questi primi mesi nella squadra meneghina

Simone Inzaghi è stato intervistato da Uefa.com per dare le sue impressioni in merito a questi primi mesi da allenatore del club milanese, dopo una vita, prima da calciatore, e poi da tecnico, nella Lazio. Il mister nerazzurro si è detto entusiasta della sua nuova dimensione e ha risposto: “E’ stata una grandissima emozione, sono in un grandissimo club. Stiamo facendo il nostro cammino, c’è stato subito grande feeling con squadra, società e tifosi, che sono la nostra arma in più perché ci sostengono in massa, sia a San Siro che in trasferta. I ragazzi della Curva Nord sono trainanti”.

Nonostante lo scetticismo iniziale, il nuovo allenatore sta ottenendo ottimi risultati: ha già portato la squadra a qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea, cosa che non avveniva da 10 anni esatti, mentre in campionato è in piena zona Champions con vista sullo scudetto che dista solo quattro punti.